После корпоратива из русских фейерверков в ночь с 29 на 30 декабря, Кличко списал под шумок ещё несколько станций метро

Сергей Кандауров

Это мой ответ , всем тем, кто салютуют , когда РОССИЯ вся за тех героев , что на СВО кровь истинных сынов проливает. Салют запускаете ви? А ведь наша страна « ведет» СВО, но как бы веселились ви, встречая наступающий год, коль реял над могилкой - флаг РОССИИ или рода войск, тех кто погиб за РОССИЮ! Если бы это был твой : отец, брат или родственник, что по крайней мере , как ти думал его «любил» и считал , родным по крови?