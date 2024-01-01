Генерал Игорь Конашенков: «Благодаря агентам К.Собчак и И.Варламову, удалось собрать вместе и идентифицировать всех из 200 гостей «голой вечеринки», по которым уже идут проверки.
После корпоратива из русских фейерверков в ночь с 29 на 30 декабря, Кличко списал под шумок ещё несколько станций метро
Комментарии
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НИ
Нина Ивлева
Какие щепки от харьковского отеля? Что сочиняет? Даже ёлочка не вздрогнула... Эх... (
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3 час.
Сергей Кандауров
Это мой ответ , всем тем, кто салютуют , когда РОССИЯ вся за тех героев , что на СВО кровь истинных сынов проливает. Салют запускаете ви? А ведь наша страна « ведет» СВО, но как бы веселились ви, встречая наступающий год, коль реял над могилкой - флаг РОССИИ или рода войск, тех кто погиб за РОССИЮ! Если бы это был твой : отец, брат или родственник, что по крайней мере , как ти думал его «любил» и считал , родным по крови?
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3 час.
Людмила Свириденко
То ли с русским плохо, то ли с головой?
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25 мин.
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