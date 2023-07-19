Балша Копривица остался в «Партизане» до 2025 года

Сербский центровой Балша Копривица (23 года, 216 см) продлил контракт с «Партизаном» до 2025 года. Копривица был выбран на драфте НБА 2021 года под 57-м номером.
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