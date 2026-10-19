🎭 Феодосийский театр «Парадокс» готовится к юбилею. Чем удивят актёры в новом сезоне? Репетирует труппа уже в новом здании, но выступают еще в стенах городского дома культуры.
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