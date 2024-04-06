27 марта в рамках областной профилактической акции ´ВМЕСТЕ´ с целью профилактики и противодействия распространения наркопотре...

27 марта в рамках областной профилактической акции ´ВМЕСТЕ´ с целью профилактики и противодействия распространения наркопотребления и наркоторговли в молодежной среде для учащихся 7 классов проведено профилактическое мероприятие ´НЕТ МЕСТА НАРКОТИКАМ В НАШЕЙ ЖИЗНИ´ .
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