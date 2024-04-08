Годовалый ребенок пострадал в аварии в Свердловской области

Годовалый ребенок пострадал в ДТП под Нижним Тагилом. С травмами головы малыша доставили в больницу. Как сообщает ГИБДД Свердловской области, авария произошла накануне, 7 апреля, на 30 км автодороги Нижний Тагил – Нижняя Салда.
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