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Царьград

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Судно An Yang 2 на Сахалине: 1000 тонн угля вместо мазута на борту

Судно An Yang 2 на Сахалине: 1000 тонн угля вместо мазута на борту

Китайский грузовой балкер An Yang 2, севший на мель у побережья Сахалина, не перевозит мазут. На его борту находится 1 тысяча тонн угля.

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