Honor 60 подешевели в Китае в преддверии анонса Honor 70

Как пишет источник, в Китае впервые подешевели смартфоны Honor серии 60. Снижение стоимости связывают не с надвигающейся распродажей 618, а со скорым анонсом Honor 70 и, соответственно, желанием разгрузить склады в преддверии новинки.
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