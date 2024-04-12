Профессор Успенский объяснил, какой алкоголь меньше вредит желудку

Sergiy Che

Прохфэссор забыл самое главное - изначальную тропность и ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ организма при реакции на алкашку! )) Например: амэриканским индейцам или нашим чукчам-хантам с мансями, эвенкам - никогда, никакой и ни при каких обстоятельствах алкашки низзя от слова СОВСЕМ! Японцам-китайцам и нашим тувинцам-бурятам-якутам можно оччень малехо. (Сам наблюдал как четверо японских "самураев" употребив на всю кампанию своё сакэ - то есть градусей 18 - 20 в лучшем случае из стандартного графинчика граммов на 250 - 300 - см. фото - окосели так как наши и с литры водовки выпитой не смогли бы - с галстуками надетыми на лбешники потные орали караоке своё непотребно)). Финнам уже можно водочки но грамм 100 и не более!! Ну нормальному славянину можно под нормальную закусь и поболе "наркомовских" НО - при одном условии, что у этого славянина нет хреновой наследственности - алкогользависимых по маминой и папаниной линии.... И главное эт не должно быть чаще раза в неделю (а лучше гораааздо реже))