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  • Sergiy Che
    Прохфэссор забыл самое главное - изначальную тропность и ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ организма при реакции на алкашку! ))  Наприм...Профессор Успенск...
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Профессор Успенский объяснил, какой алкоголь меньше вредит желудку

Профессор Успенский объяснил, какой алкоголь меньше вредит желудку

Можно ли пить алкоголь язвенникам и пациентам с гастритом? Какое спиртное более вредно для желудка? Свое мнение высказал профессор-гастроэнтеролог Юрий Успенский.

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Комментарии
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Sergiy Che
Прохфэссор забыл самое главное - изначальную тропность и ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ организма при реакции на алкашку! ))  Например: амэриканским индейцам или нашим чукчам-хантам с мансями, эвенкам - никогда, никакой и ни при каких обстоятельствах алкашки низзя от слова СОВСЕМ! Японцам-китайцам и нашим тувинцам-бурятам-якутам можно оччень малехо.  (Сам наблюдал как четверо японских &quot;самураев&quot; употребив на всю кампанию своё сакэ - то есть градусей 18 -  20 в лучшем случае из стандартного графинчика граммов на 250 - 300 - см. фото - окосели так как наши и с литры водовки выпитой не  смогли бы - с галстуками надетыми на лбешники потные орали караоке своё непотребно)).  Финнам уже можно водочки но грамм 100 и не более!! Ну нормальному славянину можно под нормальную закусь и поболе &quot;наркомовских&quot; НО - при одном условии, что у этого славянина нет хреновой наследственности - алкогользависимых по маминой и папаниной линии.... И главное эт не должно быть чаще раза в неделю (а лучше гораааздо реже))
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