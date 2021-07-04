Театр абсурда

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Вдова Караченцева опять грозится умереть голодной смертью, если ей не оплатят поездки по Европе

Вдова Караченцева опять грозится умереть голодной смертью, если ей не оплатят поездки по Европе

Злой хомяк Людмила Поргина на старости лет решила стать более знаменитой, чем покойный муж.

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Vladimir Lioubimcev
По-моему, на ток-шоу, на которых она постоянно мелькает, она получает неплохие деньги. Как говорится: "Нам и не снилось"....
Tania Еременко
Если у простых людей нет денег - они продают машину, гараж, дачу... если нет денег и возможности их заработать. Наши артисты ноют, а у них виллы за границей и в России несколько квартир... Наверное , Поргина тоже могла бы что-нибудь продать. Достали эти нытики- валерии и прочие фиглярки и клоуны.
Татьяна Колобкова
Очень неприятная женщина! Не пойму никак: как ее допускают в эфир? У нее на лице написано, что хамство, пошлость, вульгарность- это ее суть.

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