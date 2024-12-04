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Закон, порядок, государство

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Расчет ЗРК «Оса» группировки войск «Центр» прикрыл позиции подразделений от разведывательных беспилотников ВСУ на Красноармейском направлении

Расчет ЗРК «Оса» группировки войск «Центр» прикрыл позиции подразделений от разведывательных беспилотников ВСУ на Красноармейском направлении

Специфика вооружения и радиолокационного оборудования комплекса «Оса-АКМ» позволяет обнаруживать и уничтожать малогабаритные разведывательные БпЛА украинских националистов на дистанции более 10 км.

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