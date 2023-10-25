Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

3 подписчика

Совет глав правительств стран ШОС рассмотрит конкретное наполнение концептуальных документов -- российский эксперт

Москва, 24 октября /Синьхуа/ -- Предстоящее заседание глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/, которое пройдет 26 октября в Бишкеке, будет посвящено рассмотрению конкретного наполнения принятых ранее концептуальных документов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх