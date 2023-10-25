Совет глав правительств стран ШОС рассмотрит конкретное наполнение концептуальных документов -- российский эксперт

Москва, 24 октября /Синьхуа/ -- Предстоящее заседание глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/, которое пройдет 26 октября в Бишкеке, будет посвящено рассмотрению конкретного наполнения принятых ранее концептуальных документов.
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