Макрон призвал страны ЕС согласовать план «массивной обороны» Европы

Париж, 21 февраля, 2025, 04:30 — ИА Регнум. Странам Европы необходимое «стратегическое пробуждение», которое приведет к плану о «массивной обороне» и большим инвестициям в производство оружия на своей территории.
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