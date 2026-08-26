Верховный суд отказал Damen Shipyards в пересмотре дела на 8,1 млн €

Верховный суд РФ подтвердил решение о взыскании 8,1 млн евро в пользу Онежского судостроительно-судоремонтного завода (ОССЗ) в Карелии с нидерландской компании Damen Shipyards после приостановки договора из-за форс-мажора и санкций Евросоюза.