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Царьград

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Верховный суд отказал Damen Shipyards в пересмотре дела на 8,1 млн €

Верховный суд отказал Damen Shipyards в пересмотре дела на 8,1 млн €

Верховный суд РФ подтвердил решение о взыскании 8,1 млн евро в пользу Онежского судостроительно-судоремонтного завода (ОССЗ) в Карелии с нидерландской компании Damen Shipyards после приостановки договора из-за форс-мажора и санкций Евросоюза.

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