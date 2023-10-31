39 уголовных дел возбудили в Иркутской области в отношении банды контрабандистов леса

Сотрудниками полиции в Иркутской области возбуждено 39 уголовных дел по факту незаконной организации преступного общества и контрабанды древесины общей стоимостью более 800 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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