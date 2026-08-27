Сенсация на премьере: 22-летняя жена Бероева ждет ребенка — округлившийся живот не скрыть

Супруга Егора Бероева Анна Панкратова беременна На премьерном показе сериала «Марик» в столичном кинотеатре «Художественный» журналисты получили подтверждение: 22-летняя балерина и актриса Анна Панкратова, супруга Егора Бероева, ожидает пополнения.
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