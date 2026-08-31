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Татар-информ

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Подростковые клубы Казани проведут день открытых дверей 5 сентября

Подростковые клубы Казани проведут день открытых дверей 5 сентября

Жители Казани смогут познакомиться с более чем 500 направлениями занятий в 70 подростковых клубах города.

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