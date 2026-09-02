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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Директор «Ромы» ДАмико о Луисе Энрике: «У нас была договоренность с «Зенитом» и игроком, но мы не смогли оформить сделку по техническим причинам»

Спортивный директор «Ромы» Тони Д′Амико объяснил, почему клуб не смог оформить трансфер  Луиса Энрике из « Зенита ».

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