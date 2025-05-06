Парад Победы 9 мая 2025 года: как это будет и что стоит знать о празднике Ирина ВальковаКаждый год 9 мая в России отмечается важнейшая дата — День Победы, день, когда был положен конец Великой Отечественной войне.
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