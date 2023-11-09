Небензя заявил о нежелании Запада наказать виновных в подрыве «Северного потока»

Некоторые западные члены Совета Безопасности (СБ) ООН выразили нежелание по поводу того, чтобы в проект заявления председателя Совбеза вошел призыв привлечь к ответу виновников теракта на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».