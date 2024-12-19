Ядерное сдерживание осуществляется: 1. В отношении государств и военных коалиций, рассматривающих Российскую Федерацию в качестве потенциального противника; 2.
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Ядерное сдерживание осуществляется: 1. В отношении государств и военных коалиций, рассматривающих Российскую Федерацию в качестве потенциального противника; 2.
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