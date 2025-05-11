Apple готовит AirPods и Apple Watch с камерами: каким будет будущее носимой электроники

Apple вновь собирается изменить представление о носимых устройствах. По информации Bloomberg, компания работает над выпуском AirPods и Apple Watch со встроенными инфракрасными камерами, которые могут появиться на рынке уже в 2027 году.
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