Вице-президент США Камала Харрис поддержала удар Израиля по Ливану. Ее слова приводит РИА Новости. "Израиль имеет право защищать себя, и я однозначно поддерживаю право Израиля оставаться безопасным и защищать свою безопасность.
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