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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Беляши как из детства

Эти пирожки в советское время умели готовить почти в каждой семье… У всех выходило по-своему, «самые правильные» рецепты передавали из рук в руки и всегда и почти у всех выходило вкусно! Сделайте перерыв в правильном питании – приготовьте беляши и всей семье гарантировано хорошее настроение! ….

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