Такого дешевого Lexus больше не будет: самый доступный кроссовер покидает рынок

Lexus в очередной раз перетряхивает модельный ряд. Сначала из гаммы исчезли купе LC и безнаддувный V8, а теперь под нож пошел UX – самый компактный и недорогой паркетник марки.
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