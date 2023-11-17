«С Украиной покончено»: В США рассказали, как навредят России по-новому

Русская весна
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Русская весна

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Что хочеться отметить на первый взгляд не бросившегося в глаза, это то что опыт иностранных наемников был конечно в СВУ определяющим но как мы видим особого успеха не принес а это значит что мы чуть чуть лучше но надо чтобы были не чуть чуть а в разы. Наше обучение по ходу пьесы оказалось не хуже.
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