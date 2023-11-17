«С Украиной покончено»: В США рассказали, как навредят России по-новому

США попытаются навредить России через Ближний Восток и Центральную Азию при помощи террористов из-за провала на Украине, заявил сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
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