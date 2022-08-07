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Китайцы копируют не только iPhone. В США заявили, что Китай «воспроизвел» истребитель Су-27 и ЗРК С-300

Китайцы копируют не только iPhone. В США заявили, что Китай «воспроизвел» истребитель Су-27 и ЗРК С-300

Китайцы хорошо известными копиями популярных телефонов (например, тех же iPhone) и автомобилей (тут поле для плагиата просто обширное), однако этим дело не ограничивается: в публикации американского военного портала 19FortyFive утверждается, что Китай скопировал истребитель Су-27 и зенитно-ракетный комплекс С-300.

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