Китайцы копируют не только iPhone. В США заявили, что Китай «воспроизвел» истребитель Су-27 и ЗРК С-300

Китайцы хорошо известными копиями популярных телефонов (например, тех же iPhone) и автомобилей (тут поле для плагиата просто обширное), однако этим дело не ограничивается: в публикации американского военного портала 19FortyFive утверждается, что Китай скопировал истребитель Су-27 и зенитно-ракетный комплекс С-300.