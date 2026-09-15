Минобороны РФ заявило о новых ударах по железнодорожной инфраструктуре Украины

Военнослужащие Вооружённых сил России нанесли удары по объектам железнодорожной инфраструктуры, используемой для транзита военных грузов из европейских стран.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Windows сохрани...
- Единая Россия обн...
- Компания «Катюша»...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым