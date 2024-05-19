Известно, что тюльпаны нуждаются в уходе не только в период вегетации

Известно, что тюльпаны требуют ухода не только в период вегетации. При правильном уходе и соблюдении некоторых простых правил вполне возможно снова подарить ему право на обильное цветение.
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