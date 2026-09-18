МИД осудил попытку Запада использовать МАГАТЭ для политических целей

МИД России осудил попытку группы стран Запада использовать Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) для достижения политических целей вопреки сугубо техническому мандату организации.
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