Сирия укрепляет связи с Россией: новые власти о стратегическом сотрудничестве

Сирийские власти укрепляют отношения с Россией, считая её вторым по могуществу государством в мире. После отставки Башара Асада новые лидеры подтвердили важность военного сотрудничества, а Москва ожидает продолжения переговоров о базах.
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