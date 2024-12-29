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Сирия укрепляет связи с Россией: новые власти о стратегическом сотрудничестве

Сирия укрепляет связи с Россией: новые власти о стратегическом сотрудничестве

Сирийские власти укрепляют отношения с Россией, считая её вторым по могуществу государством в мире. После отставки Башара Асада новые лидеры подтвердили важность военного сотрудничества, а Москва ожидает продолжения переговоров о базах.

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