Как проголосовать за благоустройство территорий в Барнауле и какие объекты пока лидируют?

Локация, которая наберет больше всего голосов, преобразится в 2026 году В Барнауле продолжается голосование за общественную территорию, которая будет благоустроена в 2026 году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни".