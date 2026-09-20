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Царьград

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Сергей Кравцов внедрит оценки поведения в школах с 2027 года

Сергей Кравцов внедрит оценки поведения в школах с 2027 года

С 2027/28 учебного года в российских школах появятся оценки за поведение. Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ученики 2-8-х классов будут оцениваться по шкале "образцовое", "допустимое" и "недопустимое".

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