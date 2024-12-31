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Калужские новости

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31 декабря – последний день уходящего года или почему надо накрыть богатый стол

31 декабря – последний день уходящего года или почему надо накрыть богатый стол

Время неумолимо уходит, остаются последние часы и минуты уходящего года. 31 декабря — это день, когда все стремятся завершить дела, чтобы с легким сердцем встретить Новый год и насладиться празднованиемВремя неумолимо уходит, остаются последние часы и минуты уходящего года.

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