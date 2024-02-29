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В Москве наградили лучших директоров 2023 года

В Москве наградили лучших директоров 2023 года

28 февраля в отеле The Carlton назвали имена победителей XVIII Национальной премии «Директор года». Победителем в номинации «Председатель совета директоров: вклад в развитие корпоративного управления» стал Андрей Бугров — председатель совета директоров «Норникеля».

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