В Москве наградили лучших директоров 2023 года

28 февраля в отеле The Carlton назвали имена победителей XVIII Национальной премии «Директор года». Победителем в номинации «Председатель совета директоров: вклад в развитие корпоративного управления» стал Андрей Бугров — председатель совета директоров «Норникеля».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии