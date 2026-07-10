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Опубликовано фото представляющей Россию на конкурсе красоты в Шри-Ланке стюардессы

Опубликовано фото представляющей Россию на конкурсе красоты в Шри-Ланке стюардессы

Уроженка села Зуткулей Дульдургинского района Забайкальского края Арюна Доржиева представит азиатскую часть России на конкурсе красоты «Миссис Юниверс-2026», который пройдет с 18 по 25 октября в Шри-Ланке.

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