Опубликовано фото представляющей Россию на конкурсе красоты в Шри-Ланке стюардессы

Уроженка села Зуткулей Дульдургинского района Забайкальского края Арюна Доржиева представит азиатскую часть России на конкурсе красоты «Миссис Юниверс-2026», который пройдет с 18 по 25 октября в Шри-Ланке.
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