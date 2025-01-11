Сводка! Продвижения российской армии: ожесточённые бои на фронте

• Ночью российские регионы подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В Белгородской области над Белгородским районом были сбиты несколько дронов, обломки которых повредили частные дома в поселке Майский (выбиты окна и повреждены кровли).
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