Шипачев о рекорде по очкам в КХЛ: «Приятно, что я побил его там, где начинал играть. Спасибо «Северстали», что воспитали, дали мне дорогу в хоккей»

37-летний нападающий набрал 929-е очко в КХЛ, отметившись передачей в матче минского «Динамо» и «Северстали» (2:5).
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