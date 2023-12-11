На Украине прошли митинги с требованием освободить «азовцев»

Выходные дни для украинских патриотов – это возможность дополнительно заработать. Например, в Киеве, как правило, по субботам выходят протестовать против мэра Кличко и требовать все деньги из бюджета столицы направлять на нужды ВСУ.
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