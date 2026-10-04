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Сын смотрел с трибун, как Трусова спустя 1661 день паузы взяла серебро Токио

Сын смотрел с трибун, как Трусова спустя 1661 день паузы взяла серебро Токио

1661 день — ровно столько Александра Трусова не выходила на международный старт. В сентябре 2026 года она вернулась на лёд в Токио: четвёртое место после короткой программы, серебро по сумме.

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