Зазвучала правда о Курске. Но есть нюансы. Генерал-лейтенант Бужинский: "Ответ должен быть максимально жёсткий"

Коллаж ЦарьградаСегодня 9,2K прочитали Сейчас, когда ситуация в Курской области постепенно стабилизируется и задача номер один - полная зачистка захваченной территории от врага, можно поговорить и о вопросах более широких, чем привлечение к купированию атак так называемых "пожарных бригад".
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