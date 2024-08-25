Зазвучала правда о Курске. Но есть нюансы. Генерал-лейтенант Бужинский: "Ответ должен быть максимально жёсткий"

Коллаж ЦарьградаСегодня 9,2K прочитали Сейчас, когда ситуация в Курской области постепенно стабилизируется и задача номер один - полная зачистка захваченной территории от врага, можно поговорить и о вопросах более широких, чем привлечение к купированию атак так называемых "пожарных бригад".