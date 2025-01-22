Песков заявил, что ФШР помогала чемпиону мира по рапиду Мурзину

Пресс-секретарь президента РФ, председатель попечительского совета Федерации Шахмат России (ФШР) Дмитрий Песков не согласился со словами тренера Михаилом Кобалией, который заявил, что федерация не помогала 18-летнему чемпиону мира по быстрым шахматам Володару Мурзину.
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