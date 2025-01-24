Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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15 объявлений, содержание которых захватывает не хуже голливудского блокбастера

15 объявлений, содержание которых захватывает не хуже голливудского блокбастера

Бывает, прочтешь объявление и понимаешь, что в ком-то пропал настоящий литературный гений. Иначе как еще можно объяснить то, что автору удалось превратить несколько строк текста в шедевр, в котором есть и лирика, и трагедия, и крик души? В этой подборке вы прочтете 15 странных и смешных объявлений, которые оказались даже более захватывающими, чем остросюжетный фильм.

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