15 объявлений, содержание которых захватывает не хуже голливудского блокбастера

Бывает, прочтешь объявление и понимаешь, что в ком-то пропал настоящий литературный гений. Иначе как еще можно объяснить то, что автору удалось превратить несколько строк текста в шедевр, в котором есть и лирика, и трагедия, и крик души? В этой подборке вы прочтете 15 странных и смешных объявлений, которые оказались даже более захватывающими, чем остросюжетный фильм.