Политика как он...
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Политика как она есть

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В России посоветовали Киеву готовить паровые двигатели к предстоящей зиме

В России посоветовали Киеву готовить паровые двигатели к предстоящей зиме

Разрушенная критическая инфраструктура Украины потребует возвращения к паровозам и паровым двигателям из-за неспособности западных союзников компенсировать дефицит энергии, заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

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