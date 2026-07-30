Разрушенная критическая инфраструктура Украины потребует возвращения к паровозам и паровым двигателям из-за неспособности западных союзников компенсировать дефицит энергии, заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии