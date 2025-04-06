Трамп предупредил американцев наступлении трудных времён

Президент США Дональд Трамп предупредил американцев наступлении трудных времен. В посте на странице в соцсети Трамп заявил, что происходит «экономическая революция», которая будет нелёгкой, однако в итоге США придут «к историческому результату».
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