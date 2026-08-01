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ФедералПресс

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Финский профессор раскритиковал решение о выпуске беспилотников для Украины

Финский профессор раскритиковал решение о выпуске беспилотников для Украины

ХЕЛЬСИНКИ, 1 августа, ФедералПресс. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что Финляндия допустила ошибку, разрешив организовать на своей территории производство беспилотников для Украины.

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