Финский профессор раскритиковал решение о выпуске беспилотников для Украины

ХЕЛЬСИНКИ, 1 августа, ФедералПресс. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что Финляндия допустила ошибку, разрешив организовать на своей территории производство беспилотников для Украины.
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