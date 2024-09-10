Тюрьму Кресты выставили на продажу: владелец получит камеры, где сидели Троцкий, Бродский и Гумилев

А Кудасов

Кто это придумал? Не Беглов ли? А куда чиновников, генералов воров, взяточников девать если за них по хорошему взяться. Там им место где Троцкий, Бродский ... А иначе порядка в стране не наведём. С лёгким ремонтом. Можно китайский опыт устройства этого для такой категории применить. Вместо домашнего ареста в центре Питера.