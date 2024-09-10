До конца года тюрьму «Кресты» в Санкт-Петербурге выставят на аукцион, что уже вызвало огромный резонанс среди исторического сообщества.
Тюрьму Кресты выставили на продажу: владелец получит камеры, где сидели Троцкий, Бродский и Гумилев
Комментарии
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А Кудасов
Кто это придумал? Не Беглов ли? А куда чиновников, генералов воров, взяточников девать если за них по хорошему взяться. Там им место где Троцкий, Бродский ... А иначе порядка в стране не наведём. С лёгким ремонтом. Можно китайский опыт устройства этого для такой категории применить. Вместо домашнего ареста в центре Питера.
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18 час.
ВераВерная
Кресты - это часть истории города Санкт-Петербурга. Да, истории не самой приглядной, но из песни слов не выкинешь. Какие рестораны и офисы? Что, найдутся такие идиоты, которые в застройке с такой отрицательной аурой будут работать и развлекаться? Бред...
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17 час.
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