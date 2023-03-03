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Премьер Хан Док Су: Южная Корея пока не готова поставлять вооружения Украине

Премьер Хан Док Су: Южная Корея пока не готова поставлять вооружения Украине

Южная Корея пока не готова передавать вооружения киевской стороне. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал ТАСС, выступил Хан Док Су, руководитель правительства восточноазиатского государства.

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