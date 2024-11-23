Орловская молодёжь сможет побороться за грант в 139 тыс. рублей

В Орловской области дан старт конкурсу молодёжных проектов. Соответствующий приказ за подписью руководителя регионального Департамента молодёжной политики и реализации патриотических проектов Ирины Самотолкиной опубликован на сайте правительства.
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