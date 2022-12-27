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Психолог Занковский рассказал, почему возникает профессиональное выгорание

Психолог Занковский рассказал, почему возникает профессиональное выгорание

Почему сегодня люди все чаще страдают от профессионального выгорания, как оно сказывается на здоровье и какими симптомами проявляется, кто к нему наиболее склонен и что должен делать руководитель, чтобы его сотрудники не "выгорели" - "Газете.

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