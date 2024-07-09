Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В России производители стали чаще применять запрещенный «мясной клей»

В России производители стали чаще применять запрещенный «мясной клей»

В России производители мясной и молочной продукции стали чаще использовать запрещенную добавку для увеличения массы продуктов - микробную трансглютаминазу, которая в народе получила название «мясной клей».

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